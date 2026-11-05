Más santandereanos se unen al gobierno de Abelardo De la Espriella. ¿Quiénes son?

Bucaramanga

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tiene nuevas caras de santandereanos ejerciendo funciones en el alto gobierno. El exprocurador general y exmagistrado del Consejo de Estado, Alejandro Ordóñez ya asumió como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara tras retornar al país.

Aparte de Ordóñez Maldonado, se sumaron en el gobierno nacional otro par de santandereanos que van a trabajar en organismos del orden nacional.

Una de las nuevas incorporaciones fue la del abogado Sergio Arenas a la nómina de asesores del ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Arenas en un reconocido abogado muy cercano a la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol en Santander. Fue candidato al congreso en las elecciones legislativas de 2.025 haciendo parte de la lista del Centro Democrático.

En la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, Vecol, que depende del ministerio de Agricultura, fue nombrado como presidente Jefferson Vega, un activista político de derecha que aspiró a la alcaldía de Floridablanca y al congreso de la República.

“Vengo del campo santandereano, de una familia campesina, de una tierra que me enseñó que el trabajo, la perseverancia y los principios son el camino para alcanzar los sueños”, declaró el funcionario durante la posesión.