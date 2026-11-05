Gobierno corporativo, resultados y confianza: el foro que repiensa el rol de las empresas públicas

En Colombia, las empresas públicas administran activos de gran importancia, prestan servicios esenciales y desarrollan infraestructura, no obstante, hay quienes asocian lo estatal sigue asociándose con ineficiencia, burocracia e interferencia política. Por eso este diálogo, convocado por Prisa Inspira, propone otra perspectiva: la propiedad pública, por sí sola, no determina la calidad de la gestión, en cambio esta depende de la capacidad de sus directivos, la claridad de objetivos, la disciplina financiera y otros factores que pueden mejorar con prácticas sanas.

Así, la conversación programada para este 10 de noviembre en la Universidad EAN girará en torno al gobierno corporativo, la manera en que el Estado ejerce como propietario y la forma en que se mide el éxito de una empresa pública más allá de la rentabilidad. El propósito es poner el foco en resultados y experiencias de gestión, y preguntarse qué modelo necesita Colombia para administrar responsablemente sus activos estratégicos.

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