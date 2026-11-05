Las empresas públicas y su poder dinamizador: una conversación que Colombia necesita tener

El próximo 10 de noviembre Bogotá será sede del foro Empresas Públicas: gestión con liderazgo, que busca renovar una discusión que suele quedarse entre trincheras. A fin de cuentas, estas entidades administran activos de gran importancia, prestan servicios esenciales, desarrollan infraestructura y, en algunos casos, hasta compiten en mercados internacionales.

Así lo reconocen organismos como la OCDE, de la que Colombia es miembro desde 2020. Esta plantea que el propósito de la empresa pública ha de ser “maximizar el valor de largo plazo para la sociedad de una manera eficiente y sostenible”. Sin embargo, la opinión pública no siempre lo ve así.

Para muchos, lo estatal se asocia con ineficiencia, burocracia e interferencia política. Por eso el foro parte de otra premisa: la propiedad pública, por sí sola, no determina la calidad de la gestión. Esta depende de la capacidad de los equipos directivos, la calidad de las juntas, la claridad de los objetivos, la disciplina financiera y la existencia de controles y rendición de cuentas efectivos.

Dicho esto, el encuentro buscará identificar qué prácticas de gestión permiten construir empresas públicas sólidas, capaces de desarrollar estrategias de largo plazo y de responder con eficiencia a las necesidades de la ciudadanía.

Uno de los ejes será el gobierno corporativo y la manera en que el Estado ejerce como propietario: juntas directivas profesionales, separación entre propiedad y gestión, autonomía empresarial, prevención de conflictos de interés y manejo de los intereses políticos frente a las metas productivas de la empresa. Otro será cómo se mide el éxito, que no se agota en la rentabilidad, sino que incluye la calidad del servicio, el empleo, el cuidado de los activos estratégicos, la innovación y la capacidad de ejecutar grandes proyectos.

Con ello, el encuentro quiere ir más allá del debate entre lo público y lo privado y poner el foco en resultados y experiencias de gestión: qué consolida a una empresa competitiva, qué riesgos deterioran su desempeño y cómo recuperar la confianza cuando se pierde. Sin asumir que la propiedad estatal garantiza buenos resultados.

Usted también puede participar en el encuentro, inscribiéndose en este formulario:

¿Tiene dudas sobre el formulario? Siga este instructivo para diligenciarlo: