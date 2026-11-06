Manuelita: 162 años generando progreso y bienestar desde la agroindustria sostenible

El 1 de enero de 1901, la empresa marcó un hito tecnológico al inaugurar la primera fábrica azucarera movida por presión de vapor en el país. La gigantesca maquinaria fue importada desde Escocia y requirió una titánica travesía a lomo de 1,200 mulas y 600 bueyes para ser trasladada desde el puerto del Pacífico hasta Palmira. | Foto: cortesía Manuelita

Lo que comenzó en Palmira, Valle del Cauca, hace 162 años, es hoy una organización agroindustrial diversificada con presencia productiva en Colombia, Perú y Chile, que exporta sus productos a 55 países en los cinco continentes. Su historia refleja cómo el espíritu pionero y una visión de largo plazo pueden generar valor económico, social y ambiental para las personas y los territorios donde tiene presencia.

Un legado de innovación y liderazgo agroindustrial

La historia de Manuelita se remonta a 1864, cuando Santiago Eder, visionario de origen letón, adquirió las haciendas La Rita y La Manuelita, pertenecientes a la familia de Jorge Isaacs, autor de la emblemática novela María. En esta última operaba un tradicional trapiche, representativo de la actividad agrícola de la época.

Desde sus primeros años, Manuelita contribuyó al desarrollo de la agroindustria colombiana. En 1901 marcó un hito en la historia empresarial del país al poner en marcha la primera fábrica impulsada por energía a vapor, una innovación que ayudó a modernizar la producción nacional.

La sostenibilidad como base del crecimiento

La diversificación geográfica y de productos ha sido una decisión estratégica orientada a fortalecer la sostenibilidad de la empresa y crear valor compartido llevando progreso y bienestar a nuevas regiones en Colombia y a nivel internacional.

Actualmente, Manuelita opera en cuatro plataformas agroindustriales: Caña de azúcar, Palma de aceite, Frutas y hortalizas, y Acuicultura.

Desde Palmira, Valle del Cauca, produce azúcar, bioetanol, bioenergía eléctrica a partir de biomasa y biofertilizantes. En Trujillo, Perú, a través de Agroindustrial Laredo, produce azúcar, bioetanol industrial y bioenergía.

En los Llanos Orientales de Colombia, a través de Manuelita Aceites y Energía y Palmar de Altamira, produce aceite de palma, biodiésel, biogás y otros productos de valor agregado bajo estándares de sostenibilidad.

En Ica, Perú, a través de Manuelita Frutas y Hortalizas, desarrolla cultivos tecnificados de uva de mesa y arándanos, empleando sistemas eficientes de riego y manejo sostenible del agua.

En Puerto Montt, Chile, a través de Manuelita Acuicultura, participa en la producción, procesamiento y exportación de mejillones con destino a mercados internacionales.

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Impacto social y cadena de valor

Sostenibilidad en Manuelita significa generar valor para colaboradores, clientes, proveedores, comunidades y el medio ambiente.

Manuelita genera más de 8.000 empleos directos en sus diferentes operaciones y mantiene relaciones de largo plazo con 1.488 proveedores agrícolas y más de 1.300 clientes, promoviendo el crecimiento económico, la generación de oportunidades y el desarrollo productivo de los territorios donde opera.

A través de programas de educación, salud, vivienda y fortalecimiento de iniciativas productivas familiares, Manuelita contribuye al progreso y bienestar de las comunidades. Como resultado de estas iniciativas, en 2025, 398 personas culminaron sus estudios de secundaria, 1.059 accedieron al sistema de seguridad social en articulación con entidades públicas y 291 familias mejoraron su calidad de vida mediante el acceso a vivienda digna.

Como parte de sus iniciativas para fortalecer los ingresos de familias de colaboradores, comunidades vecinas y proveedores agrícolas, Manuelita apoyó proyectos productivos que permitieron a 192 familias mejorar sus condiciones económicas.

La Fundación Manuelita, que beneficia anualmente a cerca de 1.200 estudiantes a través de su programa Educar Uno a Uno, continúa ampliando su impacto educativo. Recientemente, en alianza con Cementos Alión, extendió esta iniciativa a 336 estudiantes de Antioquia, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad educativa y la generación de oportunidades para niños y jóvenes.

Cuidado del medio ambiente

El negocio comenzó en 1864 procesando apenas 4 quintales diarios mediante un rudimentario trapiche de tracción animal. Tras pasar por energía hidráulica y vapor, en 1953 marcaron otro hito histórico al construir la primera fábrica en Colombia dedicada exclusivamente a producir azúcar refinada, elevando la capacidad de molienda a 1,400 toneladas diarias (hoy en día sus procesos están masificados a nivel multimillonario). | Foto: cortesía Manuelita Ampliar El negocio comenzó en 1864 procesando apenas 4 quintales diarios mediante un rudimentario trapiche de tracción animal. Tras pasar por energía hidráulica y vapor, en 1953 marcaron otro hito histórico al construir la primera fábrica en Colombia dedicada exclusivamente a producir azúcar refinada, elevando la capacidad de molienda a 1,400 toneladas diarias (hoy en día sus procesos están masificados a nivel multimillonario). | Foto: cortesía Manuelita Cerrar

La producción de biocombustibles y energía renovable es una de las formas en que Manuelita contribuye a una matriz energética de menor impacto ambiental. Durante 2025, la organización produjo 207 millones de litros de biocombustibles a partir de aceite de palma y caña de azúcar, y generó más de 208.600 MWh de energía eléctrica a partir de biomasa en sus operaciones agroindustriales, comercializando una porción significativa a la red eléctrica.

Asimismo, en sus operaciones de caña de azúcar y palma de aceite, Manuelita avanzó en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando la certificación acumulada de 943.913 créditos de carbono al 2025. Este resultado está asociado a iniciativas de generación de energía renovable a partir de biomasa y captura de gas metano; y al aprovechamiento de subproductos agroindustriales bajo iniciativas de economía circular.

El uso eficiente del agua es una de las prioridades ambientales de Manuelita. Para lograrlo, trabaja en la reducción del consumo hídrico por tonelada de producto terminado, reutiliza el 98% de sus efluentes industriales para riego, e implementa sistemas de riego tecnificado en todas sus operaciones. Estas acciones contribuyen a la protección de los ecosistemas y a la seguridad hídrica de las comunidades donde opera.

Una visión de futuro

La estrategia de Manuelita está guiada por un modelo de sostenibilidad que integra la gestión económica, social, ambiental y de gobierno corporativo.

Cada una de sus operaciones busca contribuir a un mismo propósito: generar progreso y bienestar a partir del uso sostenible de los recursos naturales para las generaciones de hoy y de mañana. Ese propósito ha acompañado a Manuelita durante sus 162 años de historia y continúa orientando su crecimiento hacia el futuro.