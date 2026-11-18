En este episodio, Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes; Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte y Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), analizan cómo las organizaciones criminales consolidan su poder territorial en Colombia. La conversación aborda las formas en que estos grupos regulan la vida cotidiana, imponen normas, administran conflictos y condicionan las actividades económicas de las comunidades, incluso cuando su presencia armada no es tan visible.

Los expertos también exploraron el papel del narcotráfico y el contrabando en la financiación del crimen organizado, así como sus efectos sobre la economía formal, el empleo y las instituciones públicas. Por último discutieron los límites de las políticas de sustitución de cultivos ilícitos y las alternativas para enfrentar estas estructuras, desde el fortalecimiento de las capacidades aduaneras y la presencia institucional hasta la creación de oportunidades económicas legales, una justicia efectiva y una distribución más adecuada de los recursos públicos.