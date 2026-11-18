El crecimiento urbano, industrial y logístico de Sabana Occidente plantea desafíos para la movilidad y el desarrollo económico de la región. ¿Cómo conectar mejor a municipios como Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá y Bojacá? ¿Qué proyectos de infraestructura permitirán fortalecer su integración con Bogotá y mejorar su competitividad? Estas serán algunas de las preguntas centrales del encuentro ‘Sabana Occidente en movimiento: conectividad, integración y competitividad regional’, que se realizará el próximo lunes 23 de noviembre en Mosquera, Cundinamarca.

La jornada será un espacio para conversar sobre el futuro de la movilidad regional, la articulación de los diferentes medios de transporte de pasajeros y carga y las oportunidades que ofrecen los proyectos de infraestructura estratégica. También, se abordará la importancia de la cooperación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, junto con el sector privado, para construir soluciones que respondan a las necesidades de un territorio en constante transformación.

Uno de los ejes de la conversación será la construcción de una visión de movilidad regional con horizonte a 2038, que permita superar las fronteras administrativas y consolidar un sistema integrado, eficiente y sostenible. La apuesta es identificar los principales retos de conectividad, promover una agenda compartida y reconocer el papel de Sabana Occidente como un nodo fundamental para la economía de Bogotá-Región y del país.

El encuentro se llevará a cabo en el Club La Estancia, en Mosquera, entre las 7:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Una oportunidad para conocer los proyectos, desafíos y propuestas que marcarán la discusión sobre el futuro de la región.