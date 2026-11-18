Colombia cuenta con una nueva generación de líderes que, desde diferentes regiones y sectores, impulsa proyectos para responder a los desafíos del país. Sus iniciativas abarcan desde el uso de la tecnología para ampliar las oportunidades educativas hasta el fortalecimiento de las economías locales, la inclusión financiera y el liderazgo comunitario.

Este miércoles 25 de noviembre, la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, será el escenario de la cuarta edición de 100 Nuevos Líderes de Colombia en 2026, una iniciativa de Caracol Radio y el Diario El País que reconoce experiencias individuales y colectivas que contribuyen al desarrollo del país.

El encuentro reunirá historias, propuestas y reflexiones sobre el papel de la innovación, la educación, el emprendimiento y la participación ciudadana en la construcción de nuevas oportunidades para los colombianos.

Así será la agenda del foro

Uno de los ejes principales del foro será el uso de la tecnología para democratizar la educación. En un entorno académico donde la digitalización transforma el modo en que los estudiantes se comunican, aprenden y participan en las comunidades escolares, es esencial explorar cómo herramientas como la inteligencia artificial o la realidad aumentada pueden fomentar modelos de aprendizaje más eficientes e incluyentes.

Por otro lado, la cita en la Universidad Santo Tomas explorará diversas experiencias que muestran cómo los liderazgos sociales enfrentan y superan barreras estructurales para defender los derechos de sus comunidades. El espacio mostrará cómo estas acciones contribuyen a impulsar la equidad en las regiones.

Asimismo, otro de los temas pilares del foro será el emprendimiento, la resiliencia colectiva y la consolidación de proyectos sostenibles con impacto económico y social. A partir de las vivencias de quienes han estado en la primera línea de la reconstrucción de los departamentos y ciudades más afectados por el terremoto, el evento mostrará las respuestas que las poblaciones han implementado para convertir las dificultades en motores de bienestar y oportunidades para Colombia.

Además, se destacará la innovación en la gestión pública y el cuidado de la democracia tanto desde el rol del ciudadano que ejerce su derecho al voto, como el de la institucionalidad que garantiza la transparencia de las elecciones.

En complemento, el evento también pondrá la mirada en las regiones y el desarrollo territorial, y presentará los planes de acción implementados por las comunidades que fortalecen y dinamizan su economía. A través de la revisión de ejemplos reales, Colombia conocerá cómo la articulación de esfuerzos locales y nacionales puede generar cambios sostenibles y duraderos en toda la nación.

Finalmente se abordará cómo la innovación puede promover la inclusión financiera en Colombia. El análisis de estas experiencias permitirá comprender la relevancia de fortalecer el desarrollo tecnológico en el país para mejorar la calidad de vida de las personas.

Con un recorrido por tecnología, emprendimiento, democracia, educación y desarrollo territorial el Foro 100 Nuevos Líderes de Colombia será una oportunidad para visibilizar las iniciativas que moldean el futuro el país desde distintas perspectivas y también para reflexionar sobre los desafíos estructurales que enfrenta Colombia y cómo estos 100 ejemplos pueden contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, resiliente e innovadora.