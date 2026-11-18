Bogotá será escenario de El Futuro de El Dorado, el encuentro que da continuidad al diálogo sobre el proyecto El Dorado Max, entendiendo que, mientras el aeropuerto líder en pasajeros y carga en Colombia opera bajo una fuerte presión, las decisiones que se tomen hoy definirán su permanencia como hub regional.

La conversación tendrá como puntos focales el alcance inmediato del proyecto: la ampliación de terminales, plataformas, posiciones de parqueo, pistas y demás infraestructura aeroportuaria. También se discutirán los desafíos de estructuración y financiación en una obra de esta escala y las decisiones necesarias para aumentar la capacidad del aeropuerto y fortalecer su papel como hub regional.

Se trata, además, de una invitación a mirar más allá del terreno del aeropuerto, entendiendo que la conectividad de El Dorado no depende únicamente de sus instalaciones. Llegar a él de manera eficiente requiere accesos viales adecuados, integración con el transporte público, conexión con los municipios de la Sabana y articulación con los grandes proyectos de movilidad de Bogotá actualmente en ejecución.

Así, el foro examinará cómo deben coordinarse las obras de acceso, el metro, TransMilenio y el RegioTram de Occidente para construir un sistema de movilidad realmente integrado entre la ciudad y su aeropuerto.

Otro eje será el papel de los grandes aeropuertos como plataformas de comercio, inversión y conectividad internacional, y las decisiones de infraestructura, transporte y planificación urbana que permiten integrar un aeropuerto de escala mundial con la ciudad y con quienes viven en ella.

Por último, la forma en la que la expansión puede transformar el mercado inmobiliario, con la llegada de nuevas empresas, la generación de empleo y el crecimiento de actividades logísticas y comerciales que podrían impulsar la demanda de vivienda y abrir espacio a nuevos desarrollos residenciales.

Lo que está en juego va más allá de una obra. De El Dorado dependen el turismo, el comercio, la carga y buena parte del desarrollo de la ciudad y la región, y el éxito de su ampliación dependerá tanto de lo que ocurra dentro del aeropuerto como de lo que se construya a su alrededor. El desafío de este gran proyecto de infraestructura para la capital no es un asunto solo de cómo ampliar El Dorado, sino cómo coordinar a los actores públicos y privados para que el aeropuerto, la ciudad y la región crezcan al mismo ritmo.