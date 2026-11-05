Bogotá gana premio mundial de vivienda en Barcelona y se convierte en referente de Latinoamérica

Colombia

Bogotá recibió un reconocimiento internacional por su política de vivienda. La capital colombiana ganó el World Smart City Award 2026, en la categoría Housing Project, gracias al programa Mi Casa en Bogotá, durante el Smart City Expo World Congress, realizado en Barcelona, España.

Con este premio, Bogotá se convierte en la primera ciudad de Latinoamérica en obtener esta distinción, luego de competir con 533 postulaciones de 68 países y superar proyectos finalistas de Grecia, Turquía y Brasil.

El jurado destacó la estrategia del Distrito para facilitar el acceso a vivienda, priorizar a los hogares vulnerables, impulsar la renovación urbana y acercar los proyectos habitacionales a los sistemas de transporte público.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el alcance de la iniciativa y aseguró que ya ha beneficiado a miles de familias.

“Este es un reconocimiento a un esfuerzo para identificar problemáticas de población vulnerable. Le hemos llegado a 40.000 familias en Bogotá y le vamos a llegar a 60.000 en este gobierno”, expresó el mandatario.

¿A cuántas familias ha beneficiado Mi Casa en Bogotá?

De acuerdo con las cifras entregadas por la Administración Distrital, el programa ha priorizado a los hogares con menores ingresos y a las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda propia.

Entre los resultados reportados se encuentran:

Tres de cada cuatro familias beneficiadas tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos.

El 64 % de los subsidios han sido asignados a mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.

Más de 3.900 víctimas del conflicto armado han estrenado vivienda.

2.500 familias han recibido apoyo para mejorar las condiciones de sus hogares.

El programa también busca transformar los barrios

La estrategia no se concentra únicamente en entregar subsidios de vivienda. También contempla la revitalización de sectores de la ciudad y la reducción de las brechas entre territorios.

Según el Distrito, los subsidios destinados a barrios centrales o en proceso de revitalización pasaron del 4 % al 14 %. Además, el 24 % del suelo urbano está priorizado para procesos de renovación.

La Administración también reportó una mejora del 13 % en las calles de los barrios donde se desarrollan proyectos habitacionales y una reducción del 9 % en la desigualdad entre barrios durante un año.

Vivienda cerca del transporte público

Otro de los componentes de Mi Casa en Bogotá es la conexión entre vivienda y movilidad, con el propósito de acercar a las familias a sus lugares de trabajo, estudio y otros servicios.

En este frente, el Distrito informó que:

Más de 6.300 subsidios se han asignado en entornos del Metro, TransMilenio y TransMiCable.

Hay 88 proyectos de vivienda planeados alrededor de la Primera Línea del Metro.

Seis de cada diez proyectos corresponden a vivienda de interés social (VIS).

“En Bogotá entendimos que el inicio fundamental de la transformación para la ciudadanía arranca en su propia casa y por eso hicimos esta política ambiciosa que ya es reconocida a nivel mundial”, agregó Galán.

Por su parte, la secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, señaló que el reconocimiento representa un respaldo internacional a la política de vivienda de la ciudad.

“Competir con 533 proyectos de 68 países y ganar dice mucho de lo que estamos haciendo en Bogotá. Este reconocimiento demuestra que una política de vivienda puede cambiar vidas y transformar barrios”, afirmó.

Con este galardón, Bogotá obtiene visibilidad internacional por su modelo de vivienda y desarrollo urbano. El reto para la Administración Distrital será cumplir la meta de llegar a 60.000 familias durante el actual gobierno y mantener los resultados en materia de acceso a vivienda digna y mejoramiento de barrios.