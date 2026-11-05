Vacaciones escolares en Bogotá 2027: estas son las fechas de receso para colegios oficiales

Colombia

Padres de familia, estudiantes y docentes ya pueden consultar las fechas del calendario académico de 2027. La Secretaría de Educación de Bogotá estableció cinco periodos de receso para los colegios oficiales de la capital, con 12 semanas de descanso en total.

Uno de los primeros cambios frente a 2026 está en el inicio de las actividades escolares. El primer receso del próximo año irá del 11 al 24 de enero, mientras que en 2026 comenzó el 13 de enero.

Estas son las fechas de vacaciones escolares en 2027

De acuerdo con la programación anunciada por la Secretaría de Educación, los estudiantes tendrán los siguientes periodos de descanso:

Del 11 al 24 de enero de 2027.

Del 22 al 28 de marzo de 2027.

Del 21 de junio al 4 de julio de 2027.

Del 11 al 17 de octubre de 2027.

Del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

Estos cinco periodos completan las 12 semanas de receso estudiantil previstas para el año.

¿Cuántas semanas de clase tendrán los estudiantes?

El calendario académico contempla 40 semanas de trabajo escolar, organizadas en dos periodos semestrales, además de las 12 semanas de vacaciones.

Para los docentes y directivos docentes también se establecieron 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, cinco semanas destinadas a actividades de desarrollo institucional y siete semanas de vacaciones.

La normativa dispone, además, que una de las semanas de desarrollo institucional coincida con el receso estudiantil de octubre.

¿Quién establece el calendario escolar?

La Secretaría de Educación de Bogotá expidió la programación siguiendo las orientaciones de la Circular 052 de octubre de 2026, mediante la cual el Gobierno nacional indicó los lineamientos para organizar los calendarios académicos de los colegios de calendario A.

Las secretarías de Educación son las responsables de definir anualmente estas fechas, teniendo en cuenta las condiciones de cada territorio y las necesidades de sus comunidades educativas.