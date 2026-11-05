Contraloría Distrital pone la lupa en el funcionamiento del PAE en Bogotá

Con el despliegue simultáneo de 37 equipos, conformados por más de 150 funcionarios y directivos en colegios públicos de las 20 localidades, la Contraloría de Bogotá adelanta un operativo de control fiscal para vigilar en terreno la ejecución de los recursos y las condiciones en las que se presta el Programa de Alimentación Escolar.

“Nuestra responsabilidad es vigilar que cada peso destinado a la alimentación escolar se traduzca en un servicio de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes”, dijo el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.

Durante este masivo operativo, el ente de control revisa aspectos clave como la calidad de los alimentos entregados a estudiantes, las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de las minutas asociadas a la prestación del servicio en Bogotá.

“Nuestra meta consiste en hacer una verificación precisa y en tiempo real sobre el funcionamiento, calidad y ejecución de recursos destinados a este programa en la ciudad”, concluyó Cristian Nicolay Rodríguez, director de Educación de la Contraloría de Bogotá.