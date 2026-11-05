Contraloría Distrital pone la lupa en el funcionamiento del PAE en Bogotá
El programa cuenta con un presupuesto superior a los $921 mil millones y atiende a más de 675.000 estudiantes.
Con el despliegue simultáneo de 37 equipos, conformados por más de 150 funcionarios y directivos en colegios públicos de las 20 localidades, la Contraloría de Bogotá adelanta un operativo de control fiscal para vigilar en terreno la ejecución de los recursos y las condiciones en las que se presta el Programa de Alimentación Escolar.
“Nuestra responsabilidad es vigilar que cada peso destinado a la alimentación escolar se traduzca en un servicio de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes”, dijo el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
Durante este masivo operativo, el ente de control revisa aspectos clave como la calidad de los alimentos entregados a estudiantes, las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de las minutas asociadas a la prestación del servicio en Bogotá.
“Nuestra meta consiste en hacer una verificación precisa y en tiempo real sobre el funcionamiento, calidad y ejecución de recursos destinados a este programa en la ciudad”, concluyó Cristian Nicolay Rodríguez, director de Educación de la Contraloría de Bogotá.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...