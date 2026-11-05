Concejal advierte falta de recursos y personal en las comisarías de familia de Tunja

La falta de personal de planta y de reemplazos durante las vacaciones estaría generando sobrecarga laboral y revictimización de quienes denuncian violencia intrafamiliar.

Tunja

El concejal de Tunja, Román Quintero, advirtió sobre las dificultades que enfrentan las comisarías de familia de la capital boyacense para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar. Durante las visitas realizadas por la Comisión Legal para la Mujer del Concejo Municipal, se evidenciaron problemas de infraestructura, falta de personal, equipos en mal estado y escasez de elementos básicos para desarrollar sus labores.

El cabildante aseguró que esta problemática viene de varios años atrás y que, pese a los requerimientos de los funcionarios, no se han garantizado las condiciones necesarias para el funcionamiento de estas dependencias. “Cada comisaría manifiesta bastantes inconvenientes con el tema del equipo. Abogados que deberían ser de planta están contratados bajo CPS”, explicó.

Quintero señaló que las visitas permitieron conocer las condiciones en las que trabajan los funcionarios y reciben atención los ciudadanos. “Hemos evidenciado la realidad que nos habían indicado cada uno de los funcionarios de las diferentes comisarías: lugares inapropiados tanto para los trabajadores como para las personas que utilizan las comisarías, sin acceso a personas con discapacidad y sin un lugar donde se pueda hacer un archivo decente, a la altura de lo que la ciudad requiere”, manifestó.

A estas dificultades se suma la falta de equipos y materiales de oficina. Según el concejal, encontraron “impresoras bastante viejas, las que funcionan, las que no funcionan, por supuesto arrinconadas, los equipos de cómputo, los equipos de grabación”. Incluso, advirtió que los funcionarios han manifestado que no cuentan con papel suficiente para elaborar los oficios y atender los trámites que llegan a estas dependencias.

El concejal también hizo énfasis en la necesidad de cumplir la normatividad sobre la conformación de los equipos interdisciplinarios. Explicó que cada comisaría debe contar con un abogado, un trabajador social, un psicólogo, un auxiliar administrativo y un comisario de familia, todos vinculados a la planta de personal.

“El problema es que no se está dando cumplimiento a la norma. En todas las comisarías, por ejemplo, el abogado, que es quien hace las veces de secretario, está contratado por CPS”, indicó.

Otro de los problemas expuestos tiene que ver con la falta de personal para cubrir los periodos de vacaciones. El concejal explicó que, cuando un trabajador social se ausenta, otro funcionario de una comisaría diferente debe asumir sus responsabilidades, además de las propias.

“Sale la trabajadora social a vacaciones de la Comisaría Tercera, entonces la reemplaza en sus vacaciones la de la Comisaría Cuarta, pero ya la Comisaría Cuarta tiene que hacer el trabajo de la Comisaría Cuarta más el de la Comisaría Tercera”, señaló.

Quintero expresó su preocupación por que estas dificultades se presentan mientras aumentan los índices de violencia intrafamiliar en Tunja. “La sobrecarga que se tiene en todo sentido, sumándole a eso que no tienen los materiales, que no tienen los implementos necesarios mínimos para poder funcionar, está generando que se revictimice a las personas que son precisamente víctimas de este flagelo en la ciudad”, concluyó.