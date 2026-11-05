“Primero la vida que los intereses particulares”: respuesta del alcalde de Tunja a Asobares

El alcalde, Rafael Guillermo Acevedo dijo que en una ciudad estudiantil la gente no debe estar en la calle más allá de las 3 de la mañana.

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo le salió al paso a las críticas y manifestaciones de los comerciantes de bares y discotecas por la modificación de los horarios de servicio al público.

Advirtió que los cambios se hicieron para reducir los índices de violencia intrafamiliar, lesiones personales y accidente de tránsito que realmente ha dado resultado.

“Pues ha afectado en buen sentido. Cuando sacamos este decreto abolimos las 24 horas, la reducción salió muchísimo. O sea, hacen bajó más o menos 30 - 35% todos los casos, porque es que la policía no puede estar a las 4 de la mañana cuidando unas personas que están tomando en un establecimiento, mientras que la otra ciudad está totalmente desprotegida. Salvaguardamos la vida, los accidentes de tránsito han disminuido ostensiblemente, el hurto, la violencia intrafamiliar y esto nos ha dado resultado y nosotros tenemos que establecer primero la vida y la protección que los mismos intereses particulares”.

En las últimas semanas comerciantes de la noche agremiados en Asobares han mostrado su descontento por las modificaciones a los horarios de funcionamiento que había dejado el entonces alcalde, Mikhail Krasnov y el sellamiento de los locales.

Advierten que estas medidas han afectado seriamente su economía, los puestos de trabajo y este 4 de noviembre salieron a marchar por las calles de Tunja.

El alcalde, Rafael Guillermo Acevedo dijo que en una ciudad estudiantil la gente no debe estar en la calle más allá de las 3 de la mañana.

“El horario de funcionamiento de los bares es hasta las 3 de la mañana y en una ciudad estudiantil es una hora que se puede disfrutar y ya tiene que irse uno para la casa. Después no entiendo qué hace uno por fuera”.