Aprobado en último debate proyecto de ley que pone impuestos a los vapeadores
Los autores de la propuesta aseguran que se podría recaudar $1 billón que irían para la salud y el deporte.
La plenaria del Senado, con 79 votos a favor y uno en contra, le dio el visto bueno al proyecto de ley que actualiza el régimen del impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado y demás productos de nicotina y se ajusta el marco tributario aplicable a los dispositivos electrónicos relacionados.
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