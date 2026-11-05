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05 nov 2026 Actualizado 00:32

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Política

Aprobado en último debate proyecto de ley que pone impuestos a los vapeadores

Los autores de la propuesta aseguran que se podría recaudar $1 billón que irían para la salud y el deporte.

imagen de referencia de vapeadores. Foto: Getty Images

imagen de referencia de vapeadores. Foto: Getty Images / HAZEMMKAMAL

imagen de referencia de vapeadores. Foto: Getty Images
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La plenaria del Senado, con 79 votos a favor y uno en contra, le dio el visto bueno al proyecto de ley que actualiza el régimen del impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado y demás productos de nicotina y se ajusta el marco tributario aplicable a los dispositivos electrónicos relacionados.

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