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05 nov 2026 Actualizado 00:45

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Presidente De La Espriella firmó proyecto de Ley de Sometimiento: quedó oficializada la norma

Se conocerá como la ley 2640.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

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El proyecto de la Ley de Sometimiento ya quedó oficializado, con la firma del presidente Abelardo De La Espriella que realizó en la Casa de Nariño.

La sanción presidencial oficializa la entrada en vigencia de ley 2640, firmada este miércoles 4 de noviembre, que tiene como objeto: “definir la política estatal para dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la población civil, la transformación territorial integral y el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas que afecten la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos“.

El documento, quedó firmado por el presidente del Senado, Honorio Enríquez, de la Cámara, Nicolás Barguil, así como por los ministros de Justicia, Iván Cancino y del Interior, Alejandro Ordóñez, quien fue posesionado este miércoles en la Casa de Nariño.

¿Qué trae la Ley de Sometimiento?

La Ley de Sometimiento descarta completamente las negociaciones y diálogos de carácter político con organizaciones criminales y narcoterroristas, es decir todo lo que integraba la denominada “Paz total” de la administración de Gustavo Petro.

Ademas, establece un tratamiento penal diferenciado para quienes se sometan a la justicia, por ejemplo para los integrantes de base dispone de una reducción de hasta el 50% de la pena, y para Cabecillas y mandos, una reducción de hasta el 30% de la pena, con un cumplimiento mínimo de 10 años de prisión efectiva.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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