“Fue una movida innecesaria”: Juvinao sobre acercamiento de Claudia López y Petro

La representante a la Cámara Catherine Juviano, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga y habló Sin Anestesia sobre su distancia política frente a la exalcaldesa Claudia López tras su reciente acercamiento con el presidente Gustavo Petro, asegurando que es urgente consolidar un proyecto de centroizquierda alternativo e independiente del expresidente.

Catherine Juvinao reconoció la capacidad de la exalcaldesa, pero mencionó que su acercamiento al expresidente deja sin opción a quienes buscan una alternativa de centroizquierda sin él.

Al ser consultada por su relación con López y por la foto de la exalcaldesa con Petro, Juvinao dijo que López es “una mujer lo suficientemente capaz, competente, inteligente”, aunque reconoció que “se ha equivocado como todos los políticos”.

Agregó que “esa es una de las mujeres más preparadas de este país” y que ya tiene “un recorrido lo suficientemente pesado”.

Y explicó “que Claudia haya renunciado a la posibilidad de construir una centroizquierda sin Petro, que eso es lo que millones de personas en Colombia estamos queriendo”, y en esa misma idea mencionando al presidente Abelardo de la Espriella “Los que no estamos con Abelardo, los que no somos de derecha, los que no estamos en esa ola neoconservadora”, y que continúan “luchando por un país más justo, con derechos para todos”.

Juvinao confirmó “nosotros no vamos a renunciar a un proyecto liberal, transformador, progresista, de cambio, pero eso no lo podemos hacer con Petro”.

En ese mismo panorama, señaló que “Petro lo que hizo fue tirarse a la izquierda”, y lo acusó de “perpetuar la corrupción” y las “mismas prácticas del Congreso que siempre criticó”. Dijo además que “fortaleció a los criminales por encima de las víctimas”, y que “fue un machista a rajatabla”.

Aun así, aclaró que no está diciendo que Petro “tampoco haya hecho nada bueno”. Señaló que “ha trabajado treinta años por los más vulnerables, por los más pobres”, que en su gobierno “tomó medidas en favor de esas clases necesitadas que están bien” y que “muchas de esas yo las apoyé en el Congreso”.

“Pero eso no quiere decir que la izquierda tenga que ser monopolio de Petro de aquí a treinta años”, explicó. Según Juvinao, hay que construir “una centroizquierda más allá de Petro” que sea “moderna, que dialogue y trabaje con el sector privado”, y que entienda que “la Constitución en Colombia nos permite un modelo mixto en salud, en educación” y que “realmente tenemos que luchar contra la corrupción”. Por eso concluyó que “no había ninguna necesidad de irse a juntar con Petro”.