El retiro del retrato del expresidente Gustavo Petro, elaborado por el pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez e instalado el 3 de agosto de 2026 en el pasillo de los expresidentes de la Casa de Nariño, generó críticas de varios congresistas del Pacto Histórico.

La senadora Johana Osorio cuestionó la decisión y dirigió sus críticas al presidente Abelardo De la Espriella. Según manifestó, entiende que pueda sentirse intimidado ante la imagen de un mandatario de la talla de Gustavo Petro. Además, aseguró que su supuesto complejo de inferioridad estaría justificado.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández anunció que emprenderán las acciones jurídicas correspondientes para lograr que el retrato de Petro vuelva a ocupar el lugar que, según afirmó, le corresponde en la Casa de Nariño.

A estas críticas se sumó la representante Laura Daniela Beltrán, quien envió un mensaje al presidente De la Espriella y le recordó que el poder es transitorio. También señaló que la Casa de Nariño no es propiedad del actual mandatario ni de ningún otro presidente, sino una institución al servicio del país.

El legislador Kevin Gómez, de la misma colectividad, también se pronunció al respecto. En su cuenta de X, aseguró que el retiro del cuadro del exjefe de Estado constituiría un intento por eliminar una parte de la historia de Colombia.

“La primera señal de que caminamos hacia el fascismo es la obsesión por borrar la historia, la memoria y a nuestros líderes. No permitiremos que vulneren los derechos del presidente del pueblo”, escribió Gómez.

Por su parte, Giovanny Abadia encargado de haber gerenciado la campaña del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá, afirmó que el retiro del retrato del exmandatario sería un intento por eliminar la memoria histórica de millones de colombianos.

Además, sostuvo que el pluralismo político merece respeto y garantías democráticas. “Hoy es un cuadro. Nuestra preocupación es que mañana se pretenda borrar de la historia a quienes hicieron posible ese proyecto político”, afirmó Abadía a través de su cuenta de X.

Cabe recordar que, tras conocerse el retiro del retrato, Gustavo Petro aseguró que, aunque escondan sus imágenes y sus palabras, su legado ya hace parte del corazón del pueblo y permanecerá en la memoria de los colombianos.

“Se trata de anular las diferencias de nuestra historia. Los procesos, las expresiones artísticas y las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran y se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, manifestó Petro.

Entre tanto, desde la Presidencia no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Sin embargo, el presidente Abelardo De la Espriella publicó en sus redes sociales un video en el que realizó un recorrido por el pasillo en mención y en el que se evidenció que el retrato de Gustavo Petro ya no está en el lugar.

La publicación permaneció menos de cinco minutos en las redes del mandatario. Posteriormente, apareció una versión modificada del mismo video, en la que se eliminó el segmento que mostraba los retratos de los expresidentes que ha tenido el país.