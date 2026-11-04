Ramo denuncia ante la Fiscalía a organización Sinergia, que la señaló de maltrato animal

Productos Ramo S.A.S. presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra cuatro integrantes y colaboradores de la organización Sinergia Animal Colombia, por su presunta responsabilidad en delitos de injuria y calumnia agravadas. La empresa también pidió investigar a otra persona por un posible caso de constreñimiento ilegal, relacionado con amenazas de impulsar un boicot contra sus productos.

La controversia comenzó con una campaña promovida por Sinergia Animal, organización que trabaja en la defensa del bienestar animal y que cuestionó las condiciones en las que se producen los huevos utilizados por la compañía. Según la denuncia presentada por Ramo, durante esta campaña se difundieron publicaciones, videos y mensajes que la relacionaban con prácticas de crueldad y sufrimiento animal, presentándolas ante el público como hechos comprobados.

Entre las personas señaladas está Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal en Colombia, a quien Ramo atribuye la coordinación y promoción de la estrategia de difusión. También aparecen Estephany Méndez, vocera de la organización, y los influenciadores digitales Nicolás Ibargüen y Sofía Garcés, quienes presuntamente amplificaron los señalamientos a través de videos y publicaciones en redes sociales.

En el documento presentado por el abogado Jaime Granados, representante de Ramo, se mencionan publicaciones realizadas entre marzo y mayo de 2026. También se hace referencia a una intervención de Méndez el 12 de abril de ese año, en la que habría relacionado a la compañía con presuntas prácticas de maltrato animal.

La empresa también pidió investigar a Brian Daniel Quiroz Murillo por presunto constreñimiento ilegal. Según el documento, habría enviado comunicaciones a directivos y funcionarios de Ramo en las que advertía sobre una campaña de boicot total contra sus productos y posibles afectaciones a sus ingresos y reputación si la compañía no se comprometía públicamente a eliminar el uso de jaulas en batería para la producción de huevos.

En esas comunicaciones, según la denuncia, se habría utilizado la expresión “por las buenas o por las malas”. Para Ramo, estas advertencias buscaban presionar a la empresa para que modificara sus políticas de producción.

Como parte de su defensa, la compañía aseguró que cuenta con certificaciones e inspecciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) realizadas a la granja proveedora Avinsa S.A.S. Según los documentos aportados por Ramo, los resultados fueron favorables en materia de bioseguridad y bienestar animal. La empresa presenta estos registros como respaldo frente a los cuestionamientos de la campaña.

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La compañía aseguró que respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público, pero sostuvo que también debe proteger su reputación y a sus trabajadores. “Serán las autoridades, con todas las garantías del debido proceso, las encargadas de determinar las responsabilidades a que haya lugar”, señaló Ramo en su comunicado.

Antes de continuar con las acciones judiciales, se realizó una primera reunión ante la Fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes, pero no fue posible. Por esta razón, Ramo anunció que seguirá utilizando los mecanismos legales para defender sus derechos y esclarecer lo ocurrido.

Ahora será la Fiscalía la encargada de avanzar en las investigaciones y determinar si las conductas denunciadas constituyen delitos. Por el momento, se trata de señalamientos presentados por la compañía y no de responsabilidades establecidas judicialmente.