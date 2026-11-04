Horóscopo del profesor Salomón HOY 4 de noviembre 2026: Sagitario debe evitar los disgustos

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 4 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que se caracterizan por su equilibrio, su fuerza y su poder; para los cumpleañeros se pueden abrir oportunidades nuevas.

El número de la suerte para los festejados será el 7826 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió aplicar canela en polvo dentro de los zapatos mientras repite: “Esta canela trae prosperidad y riqueza en este nuevo año que comienza”.

En esta oportunidad, el profesor Salomón solo publicó las predicciones de los signos de aire, fuego y tierra

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 1577.

1577. Recomendación: Sacar las prendas o zapatos que ya no se están usando para abrir espacio a nuevas cosas.

Sacar las prendas o zapatos que ya no se están usando para abrir espacio a nuevas cosas. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 2190, para que los negocios prosperen.

Repetir 45 veces, 2190, para que los negocios prosperen. Fruta: Manzana roja.

Manzana roja. Decreto del día: “Hoy declaro para mi vida sanidad y alegría”.

“Hoy declaro para mi vida sanidad y alegría”. Lectura recomendada: Romanos 15:13

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Horóscopo y tarot del día de HOY 4 de noviembre:

Géminis

Hay que tener cuidado con las ataduras. La libertad y la tranquilidad son lo más importante, por lo que es necesario dejar atrás a las personas o situaciones que impiden avanzar. Hay que luchar por lo que se quiere, sin importar que se tenga mucho trabajo o actividad. Algunos podrán realizar un viaje o una visita en la que tendrán una buena acogida.

Número de la suerte: 1478

1478 Planta recomendada: Hacerse un baño con hierbabuena.

Libra

Las cosas pueden empezar a mejorar y los proyectos que se tienen en mente podrán llevarse a cabo. En el ámbito laboral y económico, las situaciones comenzarán a desarrollarse de manera positiva.

Número de la suerte: 7702

7702 Planta recomendada: Hacerse un baño con ruda.

Acuario

Los proyectos comenzarán a materializarse y podrían dar buenos resultados. Es importante mantener la calma ante los nervios, los miedos o las incomodidades. Hay que seguir adelante, no desfallecer ni tener temor frente a los planes que se están construyendo. La seguridad y la firmeza serán fundamentales. También podría llegar un dinero extra.

Número de la suerte: 1508

1508 Planta recomendada: Hacerse un baño con romero.

Aries

Aunque las cosas puedan estar difíciles en el ámbito laboral o haya una carga importante de trabajo, no hay que desesperarse, sino enfrentar las situaciones con tranquilidad. Algunos podrían tener una oportunidad relacionada con finca raíz, que podría resultar favorable. Quienes no tienen empleo también podrían encontrar una oportunidad o mejorar su situación laboral.

Número de la suerte: 2470

2470 Planta recomendada: Hacerse un baño con toronjil.

Leo

Las cosas pueden empezar a marchar bien y traer grandes éxitos en aquello que se desea alcanzar. Habrá posibilidades de armonía y, para quienes estén pensando en realizar negocios, podrían presentarse buenos resultados.

Número de la suerte: 6529

6529 Planta recomendada: Hacerse un baño con eucalipto.

Sagitario

Las cosas pueden estar bien; sin embargo, es importante evitar disgustos y contrariedades, pues podrían retrasar algunos procesos. Hay que buscar soluciones de la mejor manera posible para atraer la abundancia y la tranquilidad. Algunos podrían tener una oportunidad relacionada con el transporte que podría salir bien.

Número de la suerte: 1834

1834 Planta recomendada: Hacerse un baño con pétalos de rosa.

Tauro

Comenzarán a encontrar situaciones favorables y podrían recibir documentos importantes para firmar, lo que les brindará tranquilidad y estabilidad. Algunos incluso podrían encontrarse una moneda que les traerá buena suerte.

Número de la suerte: 4980

4980 Planta recomendada: Hacerse un baño con manzanilla dulce.

Virgo

El ángel de la guarda los estará acompañando en diferentes aspectos de su vida. Es importante tomarse las cosas con calma y mantener la tranquilidad cuando las situaciones no salgan como se esperaba. En el ámbito emocional, hay que aprender a soltar; no deben rogar, humillarse ni permitir que se afecte su autoestima.

Número de la suerte: 1850

1850 Planta recomendada: Hacerse un baño con laurel de cocina.

Capricornio

Hay que tener cuidado con las envidias. Los deseos, pensamientos y proyectos que tienen en mente podrían comenzar a cumplirse y dar buenos resultados. En el amor, las cosas pueden mejorar, fortalecerse y encontrar un mayor equilibrio.

Número de la suerte: 0053

0053 Planta recomendada: Hacerse un baño con mirto.

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