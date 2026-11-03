Gaona está confundido, hizo el ridículo: Santos por declaraciones del embajador sobre acuerdo de paz

El expresidente Juan Manuel Santos, expresidente de la República, conversó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las declaraciones que dio el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, sobre el acuerdo de paz. A propósito, aseguró que el representante del país ante las Naciones Unidas “está confundido” e “hizo el ridículo”.

“El embajador Gaona está confundido, mal informado y comete unos errores que solo pueden ser por su falta de experiencia diplomática. Él fue al Consejo de Seguridad a decir que el acuerdo de paz no es un modelo para el mundo, a la entidad que durante los últimos 10 años ha apoyado el acuerdo y su implementación. Todos los miembros han aprobado de forma unánime, entonces es como decirle a la entidad más poderosa del mundo que han estado perdiendo el tiempo y se equivocaron”, afirmó.

Añadió: “nuestro embajador hizo el ridículo”.

Manifestó también que no entiende cómo un embajador de Colombia pudo decirles a los gobiernos del mundo que apoyaron el acuerdo de paz que estaban errados. “Semejante despropósito”.

“Es falso, el acuerdo ha sido considerado como un ejemplo en el mundo por la cantidad de innovaciones”, dijo.

Asimismo, le envió un mensaje al Gobierno de Abelardo de la Espriella para que permita la implementación del acuerdo de 2016 e insistió en que se debe desmontar el “falso dilema entre seguridad y paz”.

“Ojalá entiendan que esa es la política más constructiva para todo el país y para las zonas más afectadas”, indicó.

¿Qué dijo el embajador Mauricio Gaona?

Tras la renovación hasta 2027 de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que no incluyó la reforma rural integral que planteaba el gobierno de Abelardo de la Espriella, el embajador Gaona aseguró que el acuerdo “no ha sido estable y ni duradero”.

“El verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios. La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas. Empero, victimarios y defensores han sido protagonistas de esta historia”, manifestó.

“Si bien las voces de las víctimas dejaron de escucharse, sus números no”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con Juan Manuel Santos aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 24:59 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: