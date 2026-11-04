Asodiplo rechaza convocatoria de Presidencia para ser embajador: piden a diplomáticos abstenerse

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Desde la Presidencia de la República se hizo una convocatoria para definir quiénes dentro de la carrera diplomática iban a ocupar los cargos de embajadores en sedes vacantes. Sin embargo, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) emitió un comunicado en el que rechaza esta iniciativa del Gobierno Nacional.

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“Este organismo no conoce antecedente alguno de que la provisión de jefaturas de misión ocupadas por funcionarios de carrera se someta a una convocatoria sin criterios ni puntajes previamente definidos”, señalaron.

Por esto, pidieron a los funcionarios de la carrera diplomática y consular “abstenerse” de postularse para asumir dichos cargos.

“Hacemos un llamado cordial a nuestros colegas de la Carrera Diplomática y Consular a que consideren abstenerse de postularse para asumir la jefatura de misión en esas tres embajadas, no solo porque responderían a un procedimiento ajeno al estatuto de la Carrera, por cuya integridad y debida reglamentación debemos velar, sino también por el espíritu de cuerpo, la solidaridad y el respeto que nos debemos entre colegas y particularmente a quienes hoy ocupan dichos cargos”, manifestaron.

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Finalmente, le pidieron al Gobierno de Abelardo de la Espriella que la provisión de las jefaturas de misión se adelante con criterios y puntajes definidos públicamente.

“Precisamente en la Carrera Diplomática y Consular, el señor presidente encuentra funcionarios formados, con experiencia y capacidad, que estamos a su disposición para representar y enaltecer el nombre de Colombia en el exterior como jefes de misión, en las numerosas embajadas que hoy no están a cargo de funcionarios de carrera”, concluyeron.

Este es el comunicado completo de Asodiplo:

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