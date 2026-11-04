Instalan hospital itinerante en Planadas para garantizar atención en salud tras atentado de las Farc

En respuesta a las afectaciones que sufrió la infraestructura hospitalaria de Planadas producto del atentado con explosivos perpetrado por el Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las FARC, fue instalado en el municipio un hospital de campaña o itinerante para garantizar la continuidad de la atención en salud de sus habitantes.

El ataque ocasionó daños en cerca del 80% de la estructura del centro asistencial, situación que llevó a las autoridades a gestionar alternativas para mantener la prestación de los servicios médicos mientras avanzan las acciones de recuperación del mismo.

Luis Eduardo González, secretario de Salud del Tolima, explicó que la unidad temporal dispone de cuatro carpas destinadas a diferentes servicios. Una de ellas está habilitada para urgencias y clasificación de pacientes mediante triage, mientras que otras dos funcionan como áreas de observación para mujeres y hombres. También cuenta con farmacia móvil, estación de enfermería y laboratorio clínico.

“El hospital funciona desde hoy en Planadas. Son cuatro carpas en las que estaremos prestando los servicios de salud. Este hospital móvil le va a permitir a nuestro municipio atender a todos los pacientes de manera transitoria”, explicó el funcionario.

La atención también contempla el componente de salud mental. A través de las carpas Yo te Escucho, los habitantes podrán acceder a orientación y atención psicológica, con el propósito de brindar acompañamiento emocional a las familias en medio de esta emergencia.

Estas unidades pertenecen a la Defensa Civil Colombiana y han sido desplegadas en diferentes situaciones de emergencia, entre ellas el huracán de Honduras y San Andrés y Providencia y, recientemente, en el departamento Risaralda debido al terremoto del 10 de agosto.

Con la instalación del hospital de campaña, las autoridades buscan garantizar que los habitantes de Planadas continúen recibiendo atención médica mientras se adelantan las acciones para recuperar la infraestructura afectada por el atentado.