Nada ni nadie puede estar por encima de los intereses de la región: Victoria Castillo

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué por unanimidad aceptó el desistimiento presentado por Victoria Castillo quien había sido designada para la Presidencia Ejecutiva luego de dar por terminado el contrato de Carlos Enciso.

“La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué informa a los empresarios, y a la ciudadanía en general que, mediante comunicación formal radicada ante la Entidad, la ingeniera Victoria Castillo González presentó su desistimiento al cargo de presidente ejecutiva, para el cual había sido designada el pasado 27 de octubre”, reveló la Junta Directiva de la CCI.

En un comunicado a la opinión pública Victoria Castillo aseguró que estaba lista para convertirse en la primera mujer en presidir la entidad en propiedad en sus más de 100 años de historia, pero que ningún cargo debe estar por encima de la estabilidad institucional ni del progreso de la región.

“Fui convocada por la junta directiva, por mi hoja de vida y los resultados obtenidos en un concurso de méritos, realizado en el 2024 por el CESA, no llegué a buscar un cargo ni a dividir a los empresarios. Mi propósito siempre ha sido poner mi experiencia al servicio de Ibagué y del Tolima, y lo seguiré haciendo desde otro escenario donde Dios y los tolimenses quieran que esté para servirle a mi región”, aseguró Catillo.

A la vez resaltó que deja pasar esta oportunidad con la firme convicción de que en los propósitos de Dios, hay otros planes para ella, “Ninguna aspiración personal puede estar por encima de la unidad que tanto necesita el Tolima”.

Finalmente, Castillo agradeció la confianza de la Junta Directiva al valorar su preparación académica y trayectoria profesional para asumir una dignidad tan relevante para el Progreso y desarrollo del Tolima.