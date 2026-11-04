Llegan más de 160 soldados a reforzar la seguridad en Planadas: ya destruyeron un cilindro bomba

La Sexta Brigada del Ejército Nacional confirmó el despliegue de más de 160 soldados en el municipio de Planadas, al sur del Tolima, para reforzar la seguridad en esta zona del departamento, luego del atentado perpetrado con cilindros bomba el pasado fin de semana.

El acto terrorista atribuido al Frente Gerónimo Galeano dejó cuatro personas muertas, entre ellas una menor de dos meses de nacida; 18 ciudadanos heridos y más de 170 personas afectadas por la explosión.

Los informados integran el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos MARTE y el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres N.° 80. Estas tropas adelantan labores de registro, control y prevención, además de brindar capacidades especializadas para el manejo de explosivos y la atención de posibles emergencias.

El coronel Arnold Esneider Pérez, comandante de la Sexta Brigada, señaló que dentro de esas primeras acciones, las unidades lograron destruir de manera controlada un cilindro bomba que había quedado sin explosionar en este ataque.

“Se ha realizado un despliegue operacional en el territorio. Se destruyó de manera controlada un cilindro bomba, que había quedado sin explosionar, producto de estos ataques presentados. De esta manera se logra evitar una posible tragedia para la población civil y las tropas que hacen presencia en la zona”, dijo el oficial.

El Grupo MARTE se encargó del procedimiento de neutralización del explosivo, evitando un nuevo riesgo en esta localidad.

El coronel Pérez aseguró que las operaciones continúan de manera coordinada con las demás autoridades para identificar y dar con los responsables. Entretanto, el Ejército mantiene su despliegue en Planadas con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad y proteger a las comunidades del sur del Tolima.