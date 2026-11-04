Hermana de Daniel Peñarredonda fue elegida coordinadora de comisión en el Congreso

La hermana de Daniel Peñarredonda, Andrea Peñarredonda Gómez, fue elegida en el Congreso como coordinadora de la Comisión de Infancia y Adolescencia con 12 votos a favor y ninguno en contra.

Andrea Peñarredonda, la esposa de Rafael More Jaramillo, habría trabajado en Caracas con Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab. Es la hermana de Daniel Peñarredonda, quien hasta 2025 fue socio y abogado del presidente Abelardo De la Espriella Lawyers.

De acuerdo con el SECOP Peñarredonda prestó sus servicios profesionales como abogada en el Senado de la República.

Recordemos que la Comisión de Infancia y Adolescencia tiene como propósito velar por la garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, mediante el ejercicio del control político a las entidades del Estado responsables de su atención, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Asimismo, promueve iniciativas legislativas orientadas a fortalecer su protección, garantizar el acceso a la salud mental, la educación y la nutrición, y prevenir cualquier forma de violencia.

De igual manera, vigila la adecuada priorización y asignación de recursos destinados a la niñez en el Presupuesto General de la Nación y presenta informes periódicos ante el Congreso sobre la situación de la infancia y el cumplimiento de sus derechos en Colombia.