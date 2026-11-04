Ley anticapuchos superó su primer debate en Cámara de Representantes: ¿Ahora qué sigue?

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley Anticapuchos, el cual busca castigar penalmente a quienes se cubran su rostro para cometer actos vandálicos en las manifestaciones.

El articulado fue aprobado con 20 votos a favor y 2 en contra, tras rechazar la propuesta de archivo y aprobar la ponencia positiva presentada por el representante Jaime Arizabaleta del Centro Democrático.

Cabe mencionar que el documento consta de 4 artículos en los que se busca “sancionar la utilización del ocultamiento de identidad para facilitar la comisión de acto vandálico en el contexto de manifestaciones públicas” y contó con el apoyo de los congresistas oficialistas de esta comisión.

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A pesar de que el representante del Pacto Histórico, Daniel Monroy, presentó una proposición para archivar el proyecto, esta fue negada con 15 votos a favor y 21 en contra.

Durante la discusión, la representante del Pacto Histórico, Laura Beltrán, cuestionó la iniciativa al considerar que busca “criminalizar la protesta social”. Por su parte, el proyecto define la ocultación de identidad como el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares para impedir o dificultar la identificación de una persona durante la comisión de actos vandálicos.

¿Cuáles son las sanciones que contempla el Proyecto de Ley Anticapuchas?

El nuevo delito que busca crear este documento se adiciona a la Ley 599 de 2000 con el nombre de “Acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad”. En este apartado, se determina que una persona que cometa un acto vandálico mientras oculta su identidad tendría pena de prisión de 54 a 96 meses y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, pretende modificar el artículo 353A de la Ley 599 del 2000 sobre las obstrucciones a las vías públicas que afecten el orden público.

Tras su aprobación en primer debate, el representante Jaime Arizabaleta fue designado como ponente para continuar con la discusión de la iniciativa en segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes.