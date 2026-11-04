“Uno tiene que apoyar la Ley de Sometimiento si se proclama protector de la paz”: Cathy Juvinao

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga y habló Sin Anestesia sobre la Ley de Sometimiento del Gobierno de La Espriella, que fue aprobada por el Congreso y está lista para sanción presidencial.

Juvinao dijo estar de acuerdo con esta ley, pero aclaró que no hace parte del Gobierno de De La Espriella. Incluso, fue enfática en mencionar que es de centro izquierda.

Ante esto, dijo que “uno no apoya la ley de sometimiento porque sea o no de Gobierno. Uno tiene que apoyar la ley de sometimiento si se proclama promotor de la paz”.

Y explicó que si los grupos armados ilegales, narcoterroristas, no tienen una vía para someterse a la justicia, y por el contrario se les dan unos beneficios a cambio de unas cosas importantes que ellos tienen que aportar, “básicamente lo que estamos diciendo es, aquí solo hay bala, y aquí solo hay guerra”.

Por este mismo lado, Juvinao señaló que Petro, expresidente, presentó este proyecto dos veces en su gobierno, por lo que cuestiona a los “petristas” que dicen no estar de acuerdo con este proyecto aprobado por los beneficios que se les darían a los criminales.

“¿Qué fue la paz total? Un marco jurídico para darle beneficios a los criminales. En ese momento no dijeron nada", dijo.

Según Juvinao lo que tenía que hacer Petro era presentar la paz total, que era el marco para negociaciones, y presentar la ley de sometimiento, que no es para negociaciones, sino para que los criminales se sometan a la ley.

“Petro presentó una ley de sometimiento en 2023 que era terrible, y la de 2025 era peor”, mencionó.

Y agregó: “El crimen organizado tiene que llegar, la ley y la justicia tiene que llegar hasta los financiadores. Nosotros no hacemos nada cogiendo al guerrillero raso o al paramilitar raso. Hay que llegar hasta los grandes financiadores, los lavadores de activos, los testaferros, y eso solamente lo puedes hacer si les das unos incentivos”.

En referencia a la paz total, señaló que la paz total terminó siendo un desastre total e impunidad total. “Los grupos armados ilegales pasaron de 15.000 integrantes a 28.000, el secuestro aumentó, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento creció en más de 1000% por cuenta de la paz total”.

Y aunque afirmó que esta ley de sometimiento genera otro marco, y que va a apoyar la ley de sometimiento, anunció, desde ya, que la primera que llamará a un control político dentro de unos meses a la ley de sometimiento será Cathy Juvinao.