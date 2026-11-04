Dos niñas y un adulto fueron arrastrados por arroyo en Soledad: una de las menores fue rescatada
La alcaldía activó la búsqueda de estas personas arrastradas durante el aguacero de este miércoles.
En la tarde de este miércoles, 4 de noviembre dos menores y un adulto habían sido arrastrados por el arroyo El Salao, en el municipio de Soledad. La Policía confirmó que una de las niñas ya fue rescatada.
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Según el reporte policial, el hombre se movilizaba con sus dos nietas en una motocicleta luego de recogerlas del colegio y fueron sorprendidos por la fuerte corriente.
Los habitantes del sector lograron rescatar a una de las menores, quien fue trasladada hasta un centro asistencial donde recibió atención médica.
La menor presenta lesiones leves y continúa bajo monitoreo médico.