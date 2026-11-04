Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 nov 2026 Actualizado 21:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Dos niñas y un adulto fueron arrastrados por arroyo en Soledad: una de las menores fue rescatada

La alcaldía activó la búsqueda de estas personas arrastradas durante el aguacero de este miércoles.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En la tarde de este miércoles, 4 de noviembre dos menores y un adulto habían sido arrastrados por el arroyo El Salao, en el municipio de Soledad. La Policía confirmó que una de las niñas ya fue rescatada.

Según el reporte policial, el hombre se movilizaba con sus dos nietas en una motocicleta luego de recogerlas del colegio y fueron sorprendidos por la fuerte corriente.

Los habitantes del sector lograron rescatar a una de las menores, quien fue trasladada hasta un centro asistencial donde recibió atención médica.

La menor presenta lesiones leves y continúa bajo monitoreo médico.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado