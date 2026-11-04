Dos niñas y un adulto fueron arrastrados por arroyo en Soledad: una de las menores fue rescatada

En la tarde de este miércoles, 4 de noviembre dos menores y un adulto habían sido arrastrados por el arroyo El Salao, en el municipio de Soledad. La Policía confirmó que una de las niñas ya fue rescatada.

Según el reporte policial, el hombre se movilizaba con sus dos nietas en una motocicleta luego de recogerlas del colegio y fueron sorprendidos por la fuerte corriente.

Los habitantes del sector lograron rescatar a una de las menores, quien fue trasladada hasta un centro asistencial donde recibió atención médica.

La menor presenta lesiones leves y continúa bajo monitoreo médico.