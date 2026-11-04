Encuentran sin vida a contador arrastrado por creciente del río Minca, en Santa Marta. Foto: Cortesía

El cuerpo de Miguel Enrique Romero Meza, contador público de 49 años, fue encontrado en el pozo de Goloka, en el río Minca, zona rural de Santa Marta, luego de ser arrastrado por una creciente registrada durante la tarde del martes.

El hombre se encontraba en inmediaciones del establecimiento y balneario Donde Raúl cuando el aumento del caudal lo sorprendió y terminó arrastrándolo por la corriente.

Tras conocerse su desaparición, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta y miembros de la Defensa Civil desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes sectores del afluente.

Las labores permitieron localizar el cuerpo aguas abajo, específicamente en el pozo de Goloka, hasta donde llegaron los equipos de respuesta para adelantar los procedimientos correspondientes.

Lluvias en la Sierra Nevada

La desaparición se produjo en medio de las precipitaciones en las estribaciones de la Sierra Nevada, que provocaron el aumento del caudal del río Minca.

Los organismos de socorro habían recomendado a residentes y visitantes evitar ingresar al afluente y mantenerse alejados de sus orillas ante el riesgo que representan las crecientes súbitas.