Santa Marta reúne a la DIAN y autoridades de EE. UU. para combatir el contrabando

Santa Marta fue escenario de la tercera Mesa de Trabajo de Ingreso de Mercancías y Facilitación del Comercio Exterior, instalada por el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la participación de autoridades colombianas y representantes de Estados Unidos.

En el encuentro participaron las direcciones seccionales de la DIAN en la región Caribe, organismos de control, gremios empresariales y representantes del sector portuario, además de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP). El propósito es fortalecer la cooperación internacional y coordinar acciones para combatir el ingreso ilegal de mercancías al país.

Este tipo de espacios permite revisar las dificultades que se presentan en las operaciones aduaneras, identificar riesgos en el ingreso de productos y promover procedimientos más ágiles para los importadores y empresarios que cumplen con la normativa. También facilita la articulación entre las autoridades encargadas de inspeccionar y controlar las mercancías.

La realización de esta mesa en Santa Marta cobra importancia por la actividad portuaria de la región y su papel dentro de las operaciones de comercio exterior. Precisamente, la DIAN ha identificado al Caribe como una zona prioritaria para reforzar los controles frente al contrabando abierto y las modalidades de fraude aduanero, como la subfacturación y la alteración de información sobre el origen de los productos.

Durante la nueva jornada, el director de la DIAN advirtió que el contrabando no representa únicamente un problema aduanero, sino que también afecta los ingresos del Estado, genera competencia desleal y fortalece las economías ilícitas. La apuesta, según la entidad, es fortalecer los controles sin obstaculizar las operaciones del comercio legal.