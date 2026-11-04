Se conoce el calendario electoral para las elecciones territoriales 2027

Santa Marta

En el marco de la actividad ‘Viva la Democracia’, que se desarrolla a nivel nacional para fomentar los valores democráticos desde los entornos educativos durante la Segunda Semana de la Democracia, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el 31 de octubre de 2027 (Resolución 12338 del 28 de octubre de 2026).

La inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, dos meses antes de las elecciones. El cambio del puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo para estas elecciones, es decir, a partir del 30 de septiembre de 2027.

En el Magdalena, el proceso contempla la participación de los 30 municipios del departamento y la articulación de las autoridades para garantizar el desarrollo de la jornada democrática.

Según el delegado de la Registraduría en el Magdalena, Ricardo Montoya, los desafíos para las próximas elecciones será la inscripción de candidatos. Como antecedente, en las elecciones de 2023 las sedes de la Registraduría en el departamento atendieron cerca de 5.000 aspirantes.

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Para el Magdalena, la organización electoral contempla un potencial de aproximadamente 1 millón 102 mil ciudadanos habilitados para votar, distribuidos en 405 puestos de votación, de los cuales 155 son urbanos y 220 rurales, según las cifras suministradas por la Registraduría.

El departamento cuenta con ocho municipios zonificados y se proyecta la instalación de alrededor de 3.400 mesas.