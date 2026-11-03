Piden frenar reapertura del Santuario de Iguaque hasta garantizar la restauración del ecosistema

La reapertura del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, prevista para el 3 de noviembre, enfrenta cuestionamientos por parte de la Fundación Little Guardians, que pidió al Tribunal Administrativo de Boyacá ampliar las medidas cautelares de una acción popular para incluir este ecosistema, afectado por los incendios forestales de septiembre y octubre.

Luis Pérez Pérez, representante legal de la Fundación, explicó que la solicitud busca que las órdenes judiciales de protección, restauración y prevención que ya existen para otros ecosistemas de Boyacá también se apliquen a Iguaque. La organización no pretende desconocer la respuesta de las autoridades ni atribuir responsabilidades sin pruebas, sino que reclama garantías verificables para evitar nuevas afectaciones.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con las cifras de afectación ambiental. Mientras Parques Nacionales Naturales reportó inicialmente, el 2 de octubre, cerca de 1.450 hectáreas afectadas, de las cuales 1.020 estarían dentro del santuario, el Ministerio de Ambiente comunicó posteriormente una estimación de 1.517 hectáreas, con 1.083 correspondientes al área protegida. La Fundación considera necesario que las autoridades unifiquen y expliquen estas cifras, precisando las fechas de medición, metodologías y delimitaciones geográficas utilizadas. También solicita que los compromisos de restauración anunciados por el Gobierno se traduzcan en un instrumento técnico que establezca responsables, costos, indicadores, metodología de recuperación y mecanismos de seguimiento.

La solicitud cobra relevancia por la reiteración de incendios en la zona. El documento presentado ante el Tribunal señala que, después de la conflagración iniciada el 19 de septiembre en el cerro San Marcos, que ingresó al área protegida, el 19 de octubre se reportó un nuevo incendio en el sector Boquerón del río Cane. Aunque las autoridades informaron que este último fue controlado al día siguiente y que al primero de noviembre no había registro de un incendio activo, la organización considera necesario fortalecer la vigilancia, establecer puntos de monitoreo y adoptar medidas de prevención para evitar nuevas emergencias. En ese sentido, Luis Guillermo Pérez cuestionó que se avance en la reapertura turística sin que exista una evaluación técnica suficientemente documentada sobre la recuperación del ecosistema y las condiciones para recibir visitantes.

Otro de los aspectos incluidos en la reforma de la demanda tiene que ver con la actividad minera en el entorno del santuario. La Fundación advierte que la Agencia Nacional de Minería documentó una superposición parcial del título KJJ-09131 con el área protegida, situación que solicita sea verificada mediante información cartográfica oficial. La organización aclara que no está afirmando que los titulares mineros hayan provocado los incendios ni está solicitando una suspensión general de títulos o actividades mineras; pide establecer con precisión las áreas de intersección, el estado de los permisos y las eventuales actividades de fiscalización. La preocupación, según explicó Pérez, también responde a la necesidad de evitar nuevas presiones sobre un ecosistema que todavía requiere medidas de recuperación y protección.

Entre las solicitudes concretas elevadas al Tribunal están extender a Iguaque las órdenes judiciales de restauración y no regresión ambiental, exigir información técnica verificable a las autoridades y fortalecer la coordinación entre Parques Nacionales, Corpoboyacá, la Gobernación de Boyacá y las entidades encargadas de la gestión del riesgo. También pide que se incorporen como fuentes de información la Agencia Nacional de Minería y el IDEAM, para establecer mediante estudios geográficos los límites de las zonas afectadas y su relación con los polígonos mineros. La Fundación busca que las medidas no se queden en anuncios institucionales, sino que tengan plazos, responsables y resultados que puedan ser comprobados.

Luis Guillermo Pérez manifestó que esperan que el Tribunal Administrativo de Boyacá atienda la solicitud y amplíe las medidas de protección al Santuario de Fauna y Flora Iguaque. La discusión se produce precisamente cuando Parques Nacionales dispuso la reapertura del área protegida desde este 3 de noviembre, condicionada a la evolución del riesgo y a los controles de acceso y operación.

Por ahora, la petición de la Fundación no significa que exista una orden judicial de suspender esa reapertura: lo que busca es que las autoridades acrediten las condiciones ambientales, fortalezcan la prevención y garanticen una restauración efectiva antes de que el turismo vuelva a ejercer presión sobre las zonas afectadas.