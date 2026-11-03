25 cuerpos del cementerio de Sogamoso podrían corresponder a víctimas del conflicto armado

La tercera fase de intervención del cementerio central de Sogamoso permitió recuperar más de 300 contenedores que albergaban cuerpos con una permanencia superior a los 30 años en este camposanto. Los trabajos se concentraron en un espacio denominado Sala de Espera, un lugar confinado y con bajos niveles de oxigenación, al que los equipos técnico-forenses tuvieron que descender con elementos especializados para adelantar las labores de recuperación.

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De acuerdo con los análisis realizados en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, 25 de los cuerpos recuperados podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas. La intervención también permitió contrastar los hallazgos forenses con la documentación histórica que ha sido organizada y conservada por la administración del cementerio, información que resulta fundamental para establecer posibles identidades y avanzar en los procesos de búsqueda.

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Durante esta jornada estuvo presente una familia que lleva más de 30 años buscando a un ser querido desaparecido en otro lugar del país. Según explicó el representante de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que acompañó la intervención, una hipótesis sobre el posible paradero de esta persona condujo hasta el cementerio de Sogamoso. El proceso también contó con el acompañamiento de una organización que ha sido importante para avanzar en la búsqueda.

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Estas labores hacen parte del Plan Regional de Búsqueda del Centro de Boyacá, que contempla la búsqueda de más de 284 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. El trabajo no se limita al departamento, pues también incluye casos relacionados con Cundinamarca, Meta, Casanare, Santander y Bogotá, correspondientes a diferentes épocas del conflicto. Los resultados de esta tercera fase representan un nuevo avance para las familias que siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.