Nueve capturados y tres menores aprehendidos durante el puente festivo en Neiva

Neiva

Nueve personas fueron capturadas y tres menores de edad aprehendidos durante el puente festivo en Neiva. Este es uno de los principales resultados del balance entregado por la Policía Metropolitana, que también reportó la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de tres motocicletas y un teléfono celular.

En los procedimientos también fueron inmovilizados un vehículo y una motocicleta. A estas cifras se suman los reportes ciudadanos recibidos a través de la línea 123, que registró 3.062 llamadas durante el fin de semana.

De acuerdo con el balance, 324 llamadas alertaron sobre alteraciones a la tranquilidad pública, 202 solicitaron la presencia de patrullas y 173 estuvieron relacionadas con riñas. También se reportaron 45 casos de violencia intrafamiliar y 36 situaciones que involucraban a personas sospechosas.

Por otra parte, las autoridades impusieron 58 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, principalmente por conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Frente a este panorama, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, aseguró: “Seguiremos trabajando de manera permanente por la seguridad y la convivencia”.