Cuatro accidentes fatales marcaron el balance vial del puente festivo en el Huila

Neiva

La movilidad por las vías del Huila registró una disminución durante el puente festivo de Todos los Santos. Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre transitaron cerca de 99.000 vehículos, frente a los 110.000 reportados en el mismo periodo del año anterior.

Pese a la disminución en la movilidad, durante el puente festivo se registraron cuatro siniestros viales que dejaron cuatro personas fallecidas y siete lesionadas, según confirmó la mayor Martha Liliana Losada Tangarife, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila.

Frente a este panorama, la oficial insistió en la importancia de adoptar medidas de prevención durante los desplazamientos. “Detrás de cada siniestro hay vidas, familias y sueños que merecen ser protegidos”, expresó. Entre las infracciones más recurrentes se registraron conducir sin licencia, no contar con el SOAT vigente y circular sin revisión tecnomecánica.

En cuanto a los controles en carretera, la Policía reportó siete capturas por diferentes delitos, 221 comparendos y más de 1.500 consultas de antecedentes. Además, mediante la campaña ‘No más excusas en la vía’, fueron sensibilizados 510 actores viales sobre los riesgos del exceso de velocidad, las distracciones y conducir bajo los efectos del alcohol.