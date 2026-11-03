Falleció uno de los policías heridos en el atentado con explosivos en Algeciras, Huila

La muerte del uniformado fue confirmada por la Policía Huila y el personal médico del Hospital Universitario de Neiva. Foto Policía Huila

Neiva

Uno de los dos policías que resultaron heridos en el atentado con explosivos ocurrido el pasado 31 de octubre en Algeciras, Huila, falleció en la mañana de este martes 3 de noviembre, según confirmó la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

El patrullero Jaime Andrés García Moreno, de 38 años, había ingresado al centro asistencial por politraumatismos con trauma craneoencefálico severo. Pese al cuidado médico especializado en la Unidad de Cuidados Intensivos, no logró superar la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, el segundo policía continúa bajo atención médica y se encuentra estable en proceso de recuperación. El hospital informó que presenta quemaduras en el 7 % de su cuerpo y múltiples fracturas, por lo que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas por especialistas en cirugía de mano, cirugía plástica y ortopedia.

El gerente del Hospital Universitario de Neiva, Juan Diego Fierro Oliveros, expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados del patrullero fallecido. Entretanto, las autoridades mantienen el seguimiento a la situación de seguridad en Algeciras, tras el atentado que dejó a los dos uniformados heridos.