“Nos vamos a estrellar”: el último audio del Learjet que dejó nueve muertos en Florida

El audio de las comunicaciones entre la tripulación de un Learjet 60 y el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami registra los momentos de angustia que precedieron al accidente de la aeronave, ocurrido el 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida. En el siniestro murieron las nueve personas que viajaban a bordo.

La grabación, de aproximadamente dos minutos, comienza con el reporte de turbulencia moderada y condiciones de formación de hielo. Una de las integrantes de la tripulación informa que la temperatura exterior era de menos 47 grados Celsius y que estaban enfrentando precipitaciones.

Ante las condiciones meteorológicas, la tripulación solicita ascender a 37.000 pies. El controlador autoriza la maniobra y les indica mantener la comunicación. Sin embargo, segundos después, la situación se agrava: desde la aeronave reportan un descenso de 10.000 pies por minuto y declaran una emergencia.

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La comunicación se vuelve cada vez más crítica. La tripulación informa que el avión se encuentra en una condición de exceso de velocidad y que desciende a 20.000 pies por minuto. En medio de la emergencia, una de las voces advierte: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”.

El Learjet 60, identificado con la matrícula N722BD, cubría la ruta entre Austin, Texas, y North Eleuthera, en Bahamas. La aeronave se estrelló en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach. El impacto provocó un incendio y obligó a evacuar temporalmente a residentes del sector.

El mensaje que la copiloto envió antes del accidente

La copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, habría advertido a su novio sobre las condiciones que enfrentaba durante el vuelo, minutos antes de que la aeronave se estrellara.

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Gadelha envió un mensaje de texto en el que mencionaba las turbulencias y la presencia de hielo. La comunicación habría ocurrido aproximadamente diez minutos antes del impacto.

El mensaje coincide con los reportes que quedaron registrados en las comunicaciones con el control aéreo, en las que la tripulación informó sobre turbulencia moderada, temperaturas de menos 47 grados Celsius y condiciones de formación de hielo.

La información sobre este mensaje fue conocida a través del testimonio de familiares de la copiloto a medios de comunicación estadounidenses. No corresponde a un registro oficial divulgado por las autoridades que investigan el accidente.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) está a cargo de la investigación, con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA). Los investigadores analizan las condiciones meteorológicas, el estado de la aeronave y las comunicaciones de la tripulación para establecer qué provocó el accidente.

Aunque en el audio se mencionan turbulencia, hielo y precipitaciones, las autoridades no han establecido que alguno de estos factores haya causado la caída. La investigación continúa abierta y será la NTSB la encargada de determinar las circunstancias que llevaron al Learjet a perder el control.

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