El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Nuevo ataque de EE.UU. a Irán? Experto Dennis Ross descartó que se haga por presión de Netanyahu

Dennis Ross, exdirector de Planificación de Políticas del Departamento de Estado durante la administración de George H. W. Bush, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar del anuncio que hizo el gobierno de Donald Trump de recortar su ayuda militar a Israel, decisión que se produjo en medio de las elecciones de medio término en EE.UU.

Para Ross, Trump dijo esto porque cree que lo ayudará en las elecciones, especialmente con la parte de la derecha a la que no le gusta el apoyo a Israel en Medio Oriente.

“Veremos si hacerlo el día de la elección tiene algún efecto”, indicó.

¿Hay presiones de Netanyahu a Trump para atacar Irán?

Aseguró que si Donald Trump en algún momento decide realizar un nuevo ataque sobre Irán no será por presiones de Netanyahu u otro líder, sino porque piensa que es lo que se debe hacer.

“Es probable que no sea por la presión de Israel, sino por lo que piensa Estados Unidos para afectar la capacidad de misiles balísticos y la construcción de drones de Irán”, comentó.

¿Reanudación de operaciones de EE.UU. a gran escala?

Expresó que no cree que Estados Unidos vuelva a hacer operaciones a gran escala y sostenidas en el tiempo en Medio Oriente. Incluso, resaltó que se ha escuchado a Trump hablar de un acuerdo con Irán. No obstante, no descartó la posibilidad de un ataque rápido en Irán.

¿Puede Irán atacar Estados Unidos?

Desestimó que Irán tenga la capacidad para afectar de cualquier manera Mar-A-Lago.

Escuche la entrevista completa aquí: