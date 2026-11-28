Mientras Netanyahu no ha recibido el apoyo mayoritario del parlamento, el diputado opositor Gadi Eisenkot obtuvo el respaldo de 67 de los 120 parlamentarios. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Gadi Eisenkot, invitó este sábado al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, a reunirse esta misma noche para negociar la formación de un Gobierno de unidad con su partido y aseguró que está dispuesto a evaluar en las próximas 24 horas la voluntad del Likud de alcanzar un acuerdo.

“Si el Likud está realmente comprometido con una unidad auténtica, estoy dispuesto a evaluar la seriedad de sus intenciones en las próximas 24 horas”, afirmó Eisenkot en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que propuso celebrar el encuentro en un hotel de la localidad de Herzliya (centro de Israel), donde dijo encontrarse junto a su equipo negociador.

El dirigente de Yashar! aseguró que el pasado domingo hizo llegar a Netanyahu una propuesta detallada sobre cuestiones políticas sustanciales, a través de un canal secreto establecido a petición del primer ministro en funciones y que incluía importantes concesiones por parte de su partido. Sin embargo, afirmó que todavía no ha recibido respuesta.

Eisenkot dijo en su mensaje que lleva cerca de tres semanas intentando mantener negociaciones “genuinas, sinceras y aceleradas” con el Likud, pero que hasta ahora solo ha encontrado “negativas y evasivas”.

Asimismo, señaló que ya ha definido las principales directrices políticas del Ejecutivo que pretende formar y que tiene previsto presentar “en los próximos días”.

La invitación se produce después de que Netanyahu ofreciera este sábado a Eisenkot ocupar primero el cargo de primer ministro en un eventual Gobierno de unidad nacional, mientras que él mismo ejercería inicialmente como primer ministro alterno.

Eisenkot se comprometió el viernes a formar un nuevo Gobierno en un plazo de ocho días y mantuvo abierta la posibilidad de un pacto con el Likud, aunque acusó a la formación de Netanyahu de no haber presentado hasta entonces ninguna propuesta concreta.

Yashar! ha alcanzado entretanto acuerdos de coalición con Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, e Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman.

Mientras que Los Demócratas es el principal defensor a formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud.