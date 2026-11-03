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“Confiamos en el magnetismo y capacidad del presidente Trump”: Jaime Flórez sobre elecciones en EEUU

Jaime Flórez, director de Comunicaciones Hispanas del Comité Nacional Republicano (RNC), estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las elecciones de medio término en Estados Unidos y analizar cómo quedarán las curules.

“Venimos confiados porque el presidente tiene un magnetismo brutal, una capacidad de convencer a la gente y, de alguna manera, viene mostrando logros importantes. Creemos que puede haber algunas caídas en algunas curules, pero no será como anuncian los demócratas”, afirmó.

Sobre la contienda electoral en Texas, mencionó que no está preocupado por perder ese estado que ha sido republicano desde hace décadas, pues allí los votantes rechazan “como el Partido Demócrata se ha venido entregando al socialismo”.

“Creo que el tema Trump tendrá importancia, pero pesará menos de que el Partido Demócrata se convirtió en el partido socialista en EE.UU”, indicó.

¿Qué importancia tendrá la inmigración en las elecciones?

Flórez aseguró que este tema no es tan relevante y trascendental para las elecciones, como las grandes cadenas de medios quieren hacerlo ver, según expresó.

Explicó que los votantes entienden que esa migración masiva perjudicaba los empleos de los latinos y todo lo que lograron construir en ese país.

Escuche la entrevista completa aquí: