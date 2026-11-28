El Senado francés, de mayoría conservadora, votó este sábado que los presos paguen una contribución de 5 euros al día en el marco de los debates sobre el presupuesto para 2027, una medida que solo entraría en vigor si se logra aprobar una versión final de las cuentas públicas que incluya la medida.

La iniciativa fue propuesta por senadores del grupo de derechas Los Republicanos (LR) y aprobada a mano alzada.

Consistiría en una contribución fija a los gastos de encarcelamiento, por un importe de cinco euros al día, y estaría dirigida a todos los reclusos que cumplan una condena firme.

Afectaría tanto a quienes trabajan en prisión como a los demás, siempre que dispongan de recursos suficientes, y es una idea respecto a la que el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ya se había mostrado favorable el año pasado, ya que cuenta con un precedente que funcionó hasta 2003.

En cualquier caso, su entrada en vigor dependería de que se incluya en la versión final de los presupuestos franceses para 2027 y de que estos sean aprobados, algo que es una incógnita por la debilidad parlamentaria del oficialismo, que a priori solo cuenta con respaldos para una mayoría relativa, y con los partidos políticos mirando ya a las elecciones presidenciales que se celebrarán en primavera.