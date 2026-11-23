Un hecho de violencia se registró en la madrugada de este lunes 23 de noviembre en Bucaramanga. Un joven de 19 años murió y un adolescente de 15 resultó herido en un ataque con arma de fuego ocurrido en la carrera 9 con calle 34.

La víctima mortal fue identificada como Jhosman Gil Ascencio, de 19 años, quien trabajaba como domiciliario. Según el reporte de las autoridades, recibió dos impactos de bala en la espalda y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo ataque resultó lesionado un adolescente de 15 años, estudiante de décimo grado y quien también trabaja como mesero en la Mesa de los Santos. El menor recibió un disparo en el hombro izquierdo y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.

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De acuerdo con el relato entregado por el adolescente a las autoridades, los hechos comenzaron cuando se movilizaban en dos motocicletas desde el barrio Estoraques hacia el sector de Nápoles. Durante el recorrido, al pasar por el puente de La Novena, habrían sido perseguidos por varias personas que portaban cuchillos y machetes.

La persecución continuó por la calle 45 y terminó en inmediaciones de la Cruz Roja, donde los jóvenes fueron rodeados. Posteriormente, retomaron su recorrido por la carrera 9 en sentido sur-norte, cuando, según el testimonio del sobreviviente, un taxi se les acercó y desde el vehículo les dispararon en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, los ocupantes de la motocicleta cayeron al suelo. Jhosman Gil quedó gravemente herido, mientras que el adolescente logró escapar y llegar hasta el CAI La Joya, donde recibió ayuda para ser trasladado al centro asistencial.