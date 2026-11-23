Los Andes-Sotomayor

Dos armas largas, más de 1.500 cartuchos de diferentes calibres y diez granadas de fabricación hace parte del arsenal encontrado por unidades del Ejército Nacional en el municipio de Los Andes Sotomayor.

El operativo fue desarrollado por soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 2, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, quienes adelantaban tareas en la zona atendiendo información suministrada por inteligencia militar.

Durante el registro del área, las unidades encontraron dos armas largas, más de 1.500 cartuchos de munición de diferentes calibres y diez granadas de fabricación artesanal.

De acuerdo con las autoridades, el depósito ubicado en este municipio sería utilizado por integrantes del grupo armado organizado Comuneros del Sur para almacenar armamento, municiones y explosivos.

Las autoridades presumen que estos elementos podrían estar destinados a acciones bélicas en la zona de incidencia de esta organización al margen de la ley, por lo que el Ejército Nacional considera el hallazgo como un golpe importante para afectar la capacidad armada y logística de éste.

El Ejército anunció que continuará desarrollando operaciones militares en el departamento de Nariño, con el propósito de contrarrestar las capacidades de los grupos armados ilegales, proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en el territorio.