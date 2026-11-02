“Octubre, el mes con menos homicidios en Barranquilla durante el 2026”: Alcalde Alejandro Char

Octubre fue el mes con menos casos de homicidios en Barranquilla en lo que va de este año, así lo indicó el alcalde Alejandro Char. En total, solo se registraron 25 casos.

Según el mandatario distrital, “frente a agosto, los casos se redujeron un 57%, es decir, más de la mitad. Frente a julio, la reducción fue del 62% y logramos bajar un 11% frente a septiembre”.

También disminuyó la extorsión

Asimismo, destacó que en octubre la extorsión disminuyó un 48% frente a octubre del año pasado.

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El alcalde Alejandro Char destacó el respaldo del Gobierno Nacional a la ciudad y enfatizó los operativos grandes que se han llevado a cabo.

“Gracias al presidente Abelardo De la Espriella por su respaldo a Barranquilla. De manera articulada con el Gobierno Nacional y nuestra Fuerza Pública, seguimos realizando grandes operativos para combatir la delincuencia y golpear las estructuras criminales que quieren imponer el miedo en nuestra ciudad”, dijo.