El puente de Provenza, uno de los puntos estratégicos de entrada a Bucaramanga, será intervenido con obras de renovación de infraestructura, iluminación y recuperación de espacios públicos. Así lo anunció el alcalde Cristian Portilla, durante la presentación del proyecto.

La iniciativa contempla una transformación de este sector con la construcción de zonas verdes, espacios de recreación para niños, áreas de estancia familiar y una iluminación renovada. También se habilitará una bahía para facilitar el estacionamiento de buses y el descenso de pasajeros que se dirigen hacia el sector de Provenza.

De acuerdo con el mandatario, el proyecto tendrá una inversión cercana a los 6.200 millones de pesos, provenientes de recursos propios del municipio, es decir, de los impuestos que pagan los bumangueses.

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La intervención del puente hace parte de un proyecto más amplio de recuperación del espacio público y mejoramiento de la infraestructura vial y urbana. Según explicó Portilla, también se adelanta la modernización del alumbrado público sobre la calle 105, desde el puente de Provenza hasta el sector del puente del Bueno, en inmediaciones del terminal de transportes.

Estos trabajos incluyen el mejoramiento de andenes, la recuperación del separador vial y la instalación de jardineras lineales para conectar diferentes sectores de la ciudad. Además, el alcalde mencionó la recuperación de la estación de Provenza del sistema de transporte masivo.

Portilla señaló que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y espacio público en uno de los corredores estratégicos de Bucaramanga.