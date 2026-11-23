Bucaramanga avanza en la creación de nueve murales que llevarán color y expresiones artísticas a distintos puntos de la ciudad. Las obras hacen parte de una convocatoria de estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, mediante la cual fueron seleccionadas las propuestas de artistas urbanos a través de un proceso abierto y evaluado por jurados.

Algunos de los murales se encontrarán en:

La Puerta del Sol

La Pedregosa

La comuna 2

Cabecera

Barrio la feria

Barrio la joya

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Uno de los murales ya puede ser visitado por la ciudadanía. Está ubicado en La Pedregosa, la obra incorpora figuras y elementos representativos de la identidad santandereana y busca recuperar un espacio que anteriormente presentaba deterioro y actos de vandalismo.

Natalia Torres, Directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, explicó “El propósito es poner a la ciudad mucho más bonita, pero también es mostrar el talento que tienen nuestros artistas urbanos, que a veces no lo conocemos. Los artistas de Bucaramanga, sobre todo los de arte urbano, son reconocidos a nivel internacional”.

La mayoría de los murales deberán estar terminados antes del 5 de diciembre. Próximamente se conocerá el cronograma de inauguración para que los habitantes puedan recorrer los diferentes puntos y conocer las obras.