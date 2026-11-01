VIDEO | Operativos en Halloween en Bucaramanga dejan 4 capturados y más de 200 motos inmovilizadas

Las autoridades entregaron el balance de los operativos realizados en Bucaramanga durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, con el objetivo de controlar las caravanas ilegales de motociclistas y prevenir alteraciones del orden público.

De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, los procedimientos se desarrollaron en más de diez puntos de la ciudad y dejaron más de 200 motocicletas inmovilizadas y cuatro personas capturadas.

Según el mandatario, varias personas intentaron evadir los puestos de control y participar en caravanas ilegales. Durante estos procedimientos, una mujer fue capturada luego de que, en su intento de escapar de un control, arrollara a varios uniformados de la Policía y chocara contra otros vehículos. En el automóvil en el que se movilizaba fueron encontradas latas y botellas de licor.

En medio de los operativos también fueron incautadas armas blancas y una motocicleta que tenía el chasis modificado y que, según las autoridades, estaría relacionada con hechos delictivos.

El alcalde aseguró que los controles permitieron dispersar las caravanas ilegales sin que lograran alterar el orden público y reiteró que se mantendrán las acciones para evitar comportamientos que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.