MinDeporte entregó cancha de fútbol en Zapatoca, Santander: una obra de $13.862 millones

El municipio de Zapatoca, Santander, estrenó la cancha de fútbol 11 Cristo Rey, un escenario deportivo construido con una inversión de $13.862 millones y que beneficiará a cerca de 9.600 habitantes de esta población.

La entrega estuvo a cargo de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien destacó que el Gobierno Nacional, a través de esta cartera, financió el 99,6% de la obra, que además generó 445 empleos directos durante su construcción.

El escenario cuenta con una superficie de grama sintética, tribuna cubierta con capacidad para 250 personas, camerinos, baños accesibles y un parque infantil. Estas instalaciones buscan ampliar los espacios disponibles para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio.

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Durante la inauguración, la ministra hizo un llamado a las autoridades locales y a la comunidad para garantizar el uso y aprovechamiento de este espacio mediante procesos de formación deportiva y actividades para niños y jóvenes.

“Una cancha vale por lo que pasa dentro de ella. Hoy aquí en Zapatoca se inaugura la Cristo Rey, lo que sigue les toca a ustedes: escuelas de formación, niños entrenando, torneos y familias en la tribuna”, señaló Gutiérrez.

Además de contar con la presencia del Ministerio del Deporte, en la jornada participaron el alcalde de Zapatoca, Jesús Acevedo; la gestora social, Karol Acevedo; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus; el senador Luis Eduardo Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez Gutiérrez.

Con esta entrega, Zapatoca suma un nuevo escenario para la práctica del fútbol y el desarrollo de actividades comunitarias. El reto, según el alcalde Jesús Acevedo, será poner en funcionamiento procesos deportivos permanentes que permitan aprovechar la infraestructura y vincular a niños, jóvenes y familias del municipio.