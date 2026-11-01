MinDeporte entregó cancha de fútbol en Zapatoca, Santander: una obra de $13.862 millones
La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, estuvo presente en la entrega del escenario deportivo, la cancha de fútbol Cristo Rey.
El municipio de Zapatoca, Santander, estrenó la cancha de fútbol 11 Cristo Rey, un escenario deportivo construido con una inversión de $13.862 millones y que beneficiará a cerca de 9.600 habitantes de esta población.
La entrega estuvo a cargo de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien destacó que el Gobierno Nacional, a través de esta cartera, financió el 99,6% de la obra, que además generó 445 empleos directos durante su construcción.
El escenario cuenta con una superficie de grama sintética, tribuna cubierta con capacidad para 250 personas, camerinos, baños accesibles y un parque infantil. Estas instalaciones buscan ampliar los espacios disponibles para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio.
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Durante la inauguración, la ministra hizo un llamado a las autoridades locales y a la comunidad para garantizar el uso y aprovechamiento de este espacio mediante procesos de formación deportiva y actividades para niños y jóvenes.
“Una cancha vale por lo que pasa dentro de ella. Hoy aquí en Zapatoca se inaugura la Cristo Rey, lo que sigue les toca a ustedes: escuelas de formación, niños entrenando, torneos y familias en la tribuna”, señaló Gutiérrez.
Además de contar con la presencia del Ministerio del Deporte, en la jornada participaron el alcalde de Zapatoca, Jesús Acevedo; la gestora social, Karol Acevedo; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus; el senador Luis Eduardo Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez Gutiérrez.
Con esta entrega, Zapatoca suma un nuevo escenario para la práctica del fútbol y el desarrollo de actividades comunitarias. El reto, según el alcalde Jesús Acevedo, será poner en funcionamiento procesos deportivos permanentes que permitan aprovechar la infraestructura y vincular a niños, jóvenes y familias del municipio.