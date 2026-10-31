Gobierno Nacional anunciará a fin de año las obras viales que financiará en Santander

El ministro designado como “padrino del departamento”, Jaime Andrés Beltrán, anunció que el presidente de la República será el encargado de presentar, a final de año, los compromisos y las obras que recibirán recursos. El anillo vial externo metropolitano, la conexión con Pamplona y Cúcuta y la vía Yuma están entre los proyectos abordados.

El Gobierno Nacional comenzó la instalación de mesas técnicas para definir las inversiones en infraestructura que requiere Santander. El anuncio lo hizo Jaime Andrés Beltrán, quien desde el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de acompañar la articulación de los proyectos estratégicos de esta región con la Gobernación, los alcaldes, los congresistas y el sector empresarial.

Durante un encuentro de la Alianza por Santander, el funcionario señaló que el departamento tiene más de 43 proyectos importantes en materia de movilidad y reconoció que existe un atraso de más de 32 años en infraestructura vial.

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La primera mesa técnica estuvo enfocada en transporte y movilidad, con el propósito de pasar de los compromisos a la ejecución de las obras. Según explicó Beltrán, será el presidente de la República quien presente próximamente los anuncios sobre los proyectos que comenzarán a desarrollarse y los recursos que se destinarán.

Entre las iniciativas que se pusieron sobre la mesa están la vía Chiquinquirá-San Alberto, la conexión de Floridablanca con Pamplona y Cúcuta, la vía Yuma y la navegabilidad del río Magdalena.

También se planteó revisar los proyectos que ya están en ejecución y avanzar en iniciativas como los ‘Caminos del Tigre’, que, de acuerdo con el gobernador de Santander, ya cuentan con estudios y diseños en fase tres.

¿Qué pasará con el anillo vial externo metropolitano?

Uno de los proyectos que se discutió fue el anillo vial externo metropolitano. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus explicó que ya fueron entregados los estudios y diseños para una vía de doble calzada, además de contar con licencia ambiental, permiso del ICAN y gestión predial.

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Sin embargo, advirtió que los recursos actualmente contratados solo alcanzan para construir 12 kilómetros de una calzada, mientras que todavía faltan 16 kilómetros para completar la conexión.

Como alternativa, propuso gestionar una adición del 20% a la concesión de la Ruta del Cacao para terminar la primera calzada. Para la segunda, planteó la posibilidad de acudir a un esquema de Asociación Público-Privada o una nueva concesión financiada mediante peaje.

Se instalarán más mesas técnicas en Santander

El ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán también anunció que en las próximas semanas se instalarán mesas técnicas para abordar otros asuntos prioritarios, entre ellos agua y vivienda, con especial atención a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, así como educación y salud.

La expectativa del Gobierno departamental es que este proceso permita concretar los compromisos y definir las inversiones antes de finalizar el año, cuando el presidente de la República llegaría a Santander para hacer los anuncios correspondientes.