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01 nov 2026 Actualizado 18:03

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Más de 50 motos inmovilizadas en Barranquilla por incumplir restricciones en Halloween

Los conductores estaban realizando maniobras peligrosas y violando restricciones.

Operativos durante la noche de Halloween en Barranquilla. Foto: Policía Nacional.

Operativos durante la noche de Halloween en Barranquilla. Foto: Policía Nacional.

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Más de 50 motocicletas fueron inmovilizadas durante la noche de Halloween en Barranquilla por incumplir con las restricciones decretadas por el Distrito. Los conductores estaban realizando maniobras peligrosas y no acataron las medidas.

Así lo indicó el Coronel (RP) Nicolás Aníbal Martín Eljaude, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana al entregar el balance de las autoridades durante la noche de Halloween.

Por otra parte, se impusieron 225 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, y se realizaron 22 traslados por protección. El hurto a personas tuvo una reducción del 12%; en el hurto de motocicletas fue del 29% y del 16% en el hurto de vehículos.

Lea también: Kbeto Zuleta despertó y reconoció a varias personas: “fue extubado exitosamente”

Capturados durante la noche de Hallowen

La Policía reportó que hubo 18 personas capturadas durante la noche de Halloween, 14 de ellas en flagrancia y cuatro mediante orden judicial. Además, se incautaron tres armas de fuego y se recuperó un vehículo y tres motocicletas reportadas como hurtadas.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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