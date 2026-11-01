Más de 50 motos inmovilizadas en Barranquilla por incumplir restricciones en Halloween

Más de 50 motocicletas fueron inmovilizadas durante la noche de Halloween en Barranquilla por incumplir con las restricciones decretadas por el Distrito. Los conductores estaban realizando maniobras peligrosas y no acataron las medidas.

Así lo indicó el Coronel (RP) Nicolás Aníbal Martín Eljaude, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana al entregar el balance de las autoridades durante la noche de Halloween.

Por otra parte, se impusieron 225 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, y se realizaron 22 traslados por protección. El hurto a personas tuvo una reducción del 12%; en el hurto de motocicletas fue del 29% y del 16% en el hurto de vehículos.

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Capturados durante la noche de Hallowen

La Policía reportó que hubo 18 personas capturadas durante la noche de Halloween, 14 de ellas en flagrancia y cuatro mediante orden judicial. Además, se incautaron tres armas de fuego y se recuperó un vehículo y tres motocicletas reportadas como hurtadas.